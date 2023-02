International Carnival Race, ottimo piazzamento per Filippo Noto

I giovani velisti della Canottieri Marsala tornano a casa felici e consapevoli di aver vissuto un'esperienza unica

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Grande appuntamento con la vela giovanile internazionale a Crotone, in occasione dell’VIII^ edizione della BPER Banca International Carnival Race. Non potevano mancare a questa importante regata, organizzata dal Club Velico Crotone, gli Optimist della Società Canottieri Marsala, che hanno inaugurato la stagione agonistica 2023 nel migliore dei modi.

Dal 17 al 21 febbraio, oltre 220 velisti si sono alternati nei campi di regata, con ottime condizioni meteo che hanno permesso lo svolgimento di tutte le prove in programma. In particolare, gli Optimist in gara erano 180, provenienti dall’Italia, USA, Grecia, Malta, Svezia, Ucraina, Lettonia, e hanno disputato ben 12 prove. Il meteo è stato caratterizzato da vento sostenuto, ma stabile intorno ai 10 nodi. Filippo Noto, alla sua prima regata nella categoria Juniores, ha sorpreso tutti piazzandosi all’11 posto assoluto in classifica, dietro a lui Giorgia Tumbarello che ha chiuso 40^ e Vittorio Lentini, che si è piazzato al 52° posto.

I giovani velisti della Canottieri Marsala, diretti e sostenuti durante tutta la competizione dal direttore sportivo Mario Noto, tornano a casa felici e consapevoli di aver vissuto un’esperienza unica, di grande valore personale e formativo.

Intanto, lo scorso weekend la squadra Laser della Società Canottieri ha partecipato alla seconda tappa del Campionato Zonale ILCA, che si è svolta nelle acque di Marina di Ragusa, con un meritato secondo posto per Alberto Incarbona nella categoria ILCA 6 e primo posto femminile per Ludovica Giacalone (10^ in classifica generale), al 5° posto Marco Maggio e al 26° posto Matilde Pecorella. Nella categoria ILCA 4, Giulio Genna si classifica al 4° posto, mentre al 9° Yusei Castroni.