Interrogazione all’Ars sulla nuova figura dell’assistente infermiere

Presentata da Marchetta

PALERMO – Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Assemblea regionale siciliana, ha depositato

un’interrogazione parlamentare in merito al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni che istituisce

la figura professionale dell’Assistente infermiere e in relazione alla pubblicazione delle linee guida

regionali finalizzate all’attivazione dei relativi corsi di formazione.

“Recepire questo accordo – dice Marchetta – significa potenziare, con questa nuova figura

professionale, l’assistenza infermieristica nelle strutture sanitarie e migliorare la qualità dei servizi

offerti ai cittadini”.

Nell’interrogazione parlamentare si mette in evidenza, accanto all’importanza della figura

dell’Assistente infermiere nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento dell’assistenza ai

pazienti, l’esigenza del recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 e della

conseguente pubblicazione delle linee guida regionali per l’avvio dei corsi di formazione per

Assistente infermiere.

“Numerosi operatori in ambito sanitario – osserva – vedono nella figura dell’Assistente infermiere

un’opportunità concreta di crescita e riqualificazione professionale. Con la pubblicazione delle linee

guida regionali per l’attivazione dei corsi di formazione, gli enti preposti potranno dare finalmente

avvio ai percorsi”.