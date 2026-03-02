“Interventi idrici urgenti, martedì 3 marzo niente acqua nel Catanese

Ecco i comuni dell'hinterland interessati e le vie del capoluogo etneo

CATANIA – Martedì 3 marzo la Sidra spa eseguirà interventi “urgenti e improrogabili su alcuni impianti di produzione, sarà effettuata una sospensione temporanea dell’erogazione idrica a partire dalle 8 per l’intera giornata”. Lo rende noto la società partecipata dal Comune di Catania annunciando interruzioni nella fornitura d’acqua a San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, ⁠Tremestieri Etneo (esclusa la zona Canalicchio, interessato solo il civico 89 di via Carnazza) e a Sant’Agata Li Battiati.

A Catania disservizi potranno esserci nella rete delle vie Leucatia, Del Bosco, Manzella, Novelli, Zangrì, San Gregorio, Barletta, De Logu, Cecchi, Nava, Galermo (parte alta), Barriera, Brescia, Naselli, Sebastiano Catania (parte alta) e traverse limitrofe. A Misterbianco l’intervento avrò ricadute sulle vie Della Zagara (civici dal 1 al 19), Belsito, Poggio Lupo e traverse limitrofe.

Il ripristino delle condizioni di normale funzionamento, informa la Sidra, avverrà in modo progressivo a partire dalla sera, con il conseguente riempimento e stabilizzazione della rete che potrà richiedere tempi prolungati e proseguirà durante la notte. La società idrica non esclude che in alcune aree il ripristino completo possa terminare mercoledì. Sidra, nel rendere noto l’intervento, si “scusa per il disagio” e assicura che “sarà impiegato ogni mezzo per ridurre al minimo i tempi di intervento e ripristinare quanto prima la regolare erogazione del servizio”.