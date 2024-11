Intesa Sanpaolo in down: problemi per molti clienti

Tantissime le segnalazioni arrivate dagli utenti

ROMA – I clienti di Intesa Sanpaolo stanno registrando, da questa mattina, lunedì 11 novembre, diversi problemi ad accedere all’app della banca, e a utilizzare i servizi online.

I problemi riguardano sia il servizio mobile, sia web. Le prime segnalazioni sul portale Downdetector sono iniziate oggi, 11 novembre, alle ore 9 circa, quando diversi utenti hanno cominciato a segnalare malfunzionamenti. I clienti che provano ad accedere si trovano di fronte a una pagina bloccata che si ricarica a vuoto, impedendo il login ai servizi online.

Molto probabilmente si tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca. Intesa Sanpaolo non ha ancora rilasciato alcun tipo di comunicazione ai propri clienti.

Le segnalazioni su Downdetector hanno toccato il picco intorno alle 10 (come si vede dalla foto in basso). Su X diversi clienti stanno segnalando i malfunzionamenti, non riescono né a utilizzare i servizi online della banca, né ad accedere sull’app.