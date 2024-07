Grazie alle testimonianze è stato possibile ricostruire cosa era accaduto

CALAVIZZO (NAPOLI) – Ha investito, con la sua auto, un 12enne ed è fuggita via senza prestare soccorso, qualche ora dopo i carabinieri, grazie alle testimonianze di chi ha assistito all’incidente, sono riusciti ad a risalire all’investitore.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 luglio, in viale dell’Indipendenza a Calavizzano, comune della provincia di Napoli. Alla guida della vettura c’era una 30enne del posto.

Il 12enne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è stato preso in cura e dimesso con una prognosi di 35 giorni per la frattura di tibia e perone.