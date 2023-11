Ippodromo di Palermo, Di Maio fa suo il centrale con Fermezzagal

Premio Erice a Natale Cintura su Eleomeda Jet

PALERMO – La gara clou dell’ultimo convegno dell’ippodromo La Favorita di Palermo se lo aggiudica Dario Di Maio su Fermezzagal. Un centrale dedicato ai puledri di due anni che ha visto undici partenti. Una corsa “frizzante” che ha divertito non poco il pubblico presente sugli spalti.

Le gare

Allo stacco è stata velocissima la favorita Fiona and co (6) ad andare in testa. Dietro si posizionano Fogliadoro (3) e in seconda ruota Farnia (4). La situazione resta cristallizzata fino al primo chilometro, poi inizia la bagarre che porta al finale thrilling. Il primo a cercare di sbaragliare è Fosca Pax che viene fuori in quarta ruota. Ma in curva è Fiona and co a cercare di allungare, ma quando sembra che si stia isolando ecco spuntare Fermezzagal che dopo un testa a testa la spunta sul palo col tempo di 1.16.1. Terza piazza per Figo Step.

Oltre al centrale, l’altra gara di rilievo era il Premio Erice riservato ai cavalli di 3 anni. Corsa di preparazione al Gran Premio Mediterraneo che si disputerà sabato 25 novembre. Qui ad avere la meglio è stata l’esperienza di Natale Cintura su Eleomeda Jet, che piazza anche un tempone (1.12.6). Da evidenziare la grande prestazione di Edelwise Men, arrivata seconda, cavalla di proprietà del palermitano Roberto Mantia al debutto sulla pista.

La corsa gentlemen era in programma alla terza: un handicap invito valido per il Trofeo Onlus Spia – corsa senza frusta riservata ai cavalli di 5 anni ed oltre sulla distanza del doppio chilometro con partenza ai nastri – che ha visto la vittoria di Ivan Grasso su All Of Host, davanti ad Atina Risaia Trgf e Artez. Da segnalare l’ottima perfomance di giornata per Luciano Messineo jr che fa tris portando a casa la seconda corsa con Estasi Dei Venti, la quinta con Zolder Op e la settima con Diva Tor.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 7 Desio – tempo: 1.13.7 – driver: S. Jr Cintura

2- 4 Duchessa Op

3- 3 Drago Capar

Seconda corsa

1- 1 Estasi Dei Venti – 1.15.6 – L. Jr Messineo

2- 3 Epopea Par

3- 5 Effe Big Effe

Terza corsa

1- 11 All Of Host – 1.15.6 – I. Grasso

2- 5 Atina Risaia Trgf

3- 12 Artez

Quarta corsa

1- 6 Eleomeda Jet – 1.12.6 – N. Cintura

2- 4 Edelwise Men

3- 8 Edwin Tor

Quinta corsa

1- 8 Zolder Op – 1.14.7 – L. Jr Messineo

2- 1 Chanel Delleselve

3- 4 Bocca Dorata

Sesta corsa

1- 2 Fermezzagal – 1.16.1 – D. Di Maio

2- 6 Fiona And Co

3- 8 Figo Step

Settima corsa

1- 1 Diva Tor – 1.15.1 – L. Jr Messineo

2- 13 Darko De Gleris

3- 2 Deareby Fks