Irregolarità in un compro oro, sequestrati oltre 20mila euro

Gli agenti hanno controllato anche le zone della movida ed elevato diverse sanzioni

PALERMO – Gli agenti della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, nel weekend, hanno effettuato dei controlli nelle zone della movida, in particolare nelle zone della: Vucciria, piazza Sant’Anna, via I.La Lumia e piazza Magione.

Nel corso dei servizi sono state identificate 486 persone, di cui 46 positive nonchè controllati 65 mezzi e contestate 12 violazioni al Codice della Strada. Le sanzioni al Codice della Strada ammontano ad un importo complessivo pari a duemila e 300 euro.

Gli agenti hanno controllato anche le vie del quartiere cittadino Brancaccio nell’ambito di un’attività di controllo mirata al contrasto delle illegalità diffuse. L’attività di controllo ha riguardato attività economiche attive nel settore del commercio dei preziosi.

Irregolarità sono state riscontrate in un compro oro ubicato in zona e sono stati sequestrati 25 chili di monili in argento, 600grammi di oro e 23mila e 500 euro in contanti, in quanto attività amministrativa di controllo ne ha evidenziato la presunta irregolarità.