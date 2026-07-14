Il leader di Controcorrente: "Litorale sottratto a collettività per monopolio privato"

Il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’attuale sistema delle concessioni sul litorale di Mondello. L’iniziativa, promossa insieme a un gruppo di cittadini e attivisti, punta a contestare la gestione della spiaggia palermitana, ritenuta lesiva del diritto alla libera fruizione del demanio marittimo. Il ricorso è stato depositato dall’avvocato Stefano Giordano e porta anche le firme di Sonia Alfano, Filippo Occhipinti, Igor Gelarda, Giulia Argiroffi e Simona Bonomo.

La Vardera porta il caso Mondello alla Cedu

“Riteniamo che ci siano dei profili giuridici da evidenziare sulla non applicabilità di quella che è la fruizione della libera spiaggia di Mondello e l’Italia potrebbe essere condannata per questo – spiega Ismaele La Vardera – innanzitutto c’è il perdurare di un monopolio che dura da diversi decenni. La spiaggia è un diritto di tutti. Il litorale non può essere sottratto alla collettività a favore di un monopolio privato”.

Nel mirino il sistema delle concessioni

“Le concessioni demaniali continuano a essere prorogate in assenza di evidenze pubbliche e procedure competitive, in aperto contrasto con le direttive dell’Unione Europea che vietano i rinnovi automatici – gli fa eco l’avvocato Stefano Giordano – Mondello è di tutti: mettere la nostra esperienza nei ricorsi alla corte di Strasburgo al servizio di questa battaglia civile è, per il nostro studio, il modo più naturale di intendere la professione”.