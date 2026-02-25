Ispica: centrodestra diviso, Pd-M5s su Stornello, in campo anche i civici

FdI prepara un proprio candidato, l'uscente Leontini potrebbe non ricandidarsi

ISPICA (RAGUSA) – Ispica si avvicina alle elezioni amministrative con un quadro politico in fermento e alleanze ancora in via di definizione.

Nel centrodestra, orfano allo stato attuale di Fratelli d’Italia, il sindaco uscente Innocenzo Leontini, potrebbe non essere della partita.

L’ipotesi, che circola con insistenza, è quella di un suo passo indietro per lasciare spazio ad Angelo Galifi, leader provinciale dell’Mpa, anche in vista di una possibile ricandidatura di Leontini alle regionali nelle liste di Forza Italia.

FdI, uscita dalla maggioranza in contrasto con le posizioni del primo cittadino, si prepara a correre con un proprio candidato: si tratta di Tonino Cafisi, già vicesindaco proprio con Leontini.

Sul fronte civico e dell’opposizione è attivo da mesi il movimento “Pensiamo Ispica”, guidato dall’ex consigliere comunale Carmelo Cataudella e da Gianni Tringali, già vicesindaco della città. Un’alleanza che potrebbe coinvolgere anche il movimento di Paolo Monaca, vicino al leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, oltre a Pierenzo Muraglie, già sindaco della città e a Carmelo Oddo, alla guida di una lista civica. Percorso ancora in fase di transizione.

Nel centrosinistra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle punterebbero su una candidatura unitaria: il nome in campo è quello di Gianni Stornello, attuale segretario cittadino del Pd.

In corsa anche un possibile outsider, Serafino Arena, consigliere comunale, che starebbe dialogando con Ismaele La Vardera per valutare una candidatura a sindaco.

Il quadro resta fluido e nelle prossime settimane sono attese le ufficializzazioni delle candidature e delle coalizioni.