Israele spara contro la missione Onu nel sud del Libano, colpite basi italiane

Feriti due caschi blu indonesiani. Crosetto convoca l'ambasciatore dello Stato ebraico

BEIRUT – Israele spara contro la missione Unifil dell’Onu nel sud del Libano. Feriti due caschi blu indonesiani. Colpite anche delle basi italiane. Un attacco che scatena la reazione dell’Italia con il ministro della Difesa Crosetto che ha convocato l’ambasciatore dello Stato ebraico parlando di possibile “crimine di guerra”. Michel definisce “inaccettabile” l’attacco alle missioni Onu.

Intanto, Israele rivendica di aver ucciso in Cisgiordania il comandante supremo della Jihad islamica

palestinese Abdullah. E sul fronte ucraino prosegue il tour europeo di Zelensky, che oggi vedrà papa Francesco e il cancelliere Scholz. Meloni ribadisce il fermo sostegno dell’Italia all’Ucraina. Putin vede oggi il presidente iraniano Pezeshkian. Il tutto nel giorno in cui viene assegnato oggi il premio Nobel per la Pace.