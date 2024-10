IT-Wallet, il portafoglio digitale arriva in Italia: ecco come funziona e cosa caricare

Sarà disponibile dal 23 ottobre

ROMA – IT-Wallet, il portafoglio digitale degli italiani, dopo una fase di sperimentazione, è pronto al debutto. IT-Wallet permetterà a tutti gli italiani di avere i propri documenti all’interno dello smartphone, così come accade già con le proprie carte bancomat.

Lo scopo è quello di semplificare l’identificazione del cittadino, ma anche fornirgli tanti servizi, come l’apertura di conti bancari, l’iscrizione all’Università e anche la ricerca di posti di lavoro in qualsiasi territorio dell’UE, in modo da non avere più confini geografici.

Come funziona e quando arriva IT-Wallet

Inizialmente, prima di avere una sua app dedicata (che arriverà solo nel 2025), IT-Wallet sarà disponibile all’interno dell’app IO, alla quale si accede tramite la Carta d’identità elettronica o SPID.

IT-Wallet è un portafoglio digitale in cui i cittadini italiani potranno conservare i propri documenti e certificati. Il rilascio di IT-Wallet all’interno dell’app IO avverrà per gradi, entro i prossimi due mesi, in base ai seguenti scaglioni:

Dal 23 ottobre saranno coinvolti 50 mila cittadini; dal 6 novembre saranno coinvolti 250mila cittadini; dal 20 di novembre un milione di cittadini e dal 4 dicembre tutti gli italiani. Coloro che saranno coinvolti nelle prime fasi a disponibilità limitata riceveranno un messaggio di invito direttamente dall’app IO.

Cosa potremo con IT-Wallet

I primi documenti che sarà possibile inserire all’interno di IT-Wallet ed esibire in caso di necessità saranno la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Questi documenti avranno da subito valore legale ma potranno essere usati solo nel mondo “fisico”, alla strega degli originali cartacei. Per esempio in farmacia per scaricare una medicina, o in un posto di blocco dei Carabinieri, o per prenotare una visita medica; ma sempre offline.

Il caricamento avverrà nella sezione “Portafoglio” dell’app IO, quella dove c’era il Green Pass durante il COVID, e dove adesso è possibile memorizzare le proprie carte di pagamento.

