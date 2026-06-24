 Italpress sbarca in Australia con Il Globo TV
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ROMA (ITALPRESS) – Italpress TV, la televisione via streaming dell’agenzia di stampa Italpress, sbarca in Australia grazie all’accordo con Il Globo TV, la piattaforma streaming del gruppo editoriale australiano che edita anche i quotidiani in lingua italiana Il Globo di Sydney e La Fiamma di Melbourne.

Il Globo TV è la principale piattaforma di streaming per guardare la televisione italiana in Australia, inclusa Sydney. Offre decine di canali in diretta (tra cui RAI, Mediaset Italia e LA7), contenuti on-demand e un archivio con 7 giorni di catch-up.

“Nel nostro programma di internazionalizzazione – afferma il direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino – questa partnership con il gruppo editoriale Il Globo è di fondamentale importanza, in quanto ci permette di raggiungere i milioni di Italo-australiani che vivono nella terra dei canguri. Tutta la nostra programmazione quotidiana che comprende anche 3 TG, 50 video news, e decine di format tematici da oggi sarà visibile anche in Australia. Un altro passo in avanti nella crescita di Italpress al di fuori dai confini italiani e che a breve vedrà altre importanti e prestigiose partnership sia in Italia che soprattutto all’estero”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Italpress su Il Globo TV. Come società di media impegnata a servire la comunità italiana in tutto il mondo – dichiara Julius Larobina, amministratore delegato de Il Globo TV -. Ospitare editori di lingua italiana di qualità come Italpress rafforza la nostra piattaforma e offre al nostro pubblico l’accesso a notizie e informazioni affidabili e autorevoli. Questa partnership riflette la nostra visione di costruire una casa di streaming completa per la cultura e le notizie italiane nella diaspora italiana. Il Globo TV esiste per mostrare il meglio dei media e della cultura italiana per gli italiani globali di tutto il mondo. Portare Italpress nel nostro ecosistema rafforza la nostra posizione come piattaforma per editori e creatori italiani che cercano di espandere la loro portata in tutto il mondo”.

– Foto Il Globo TV –

(ITALPRESS).

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