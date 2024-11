Ivan Tortorici candidato presidente per il rinnovo di Utifarma Palermo

Le elezioni dell'1 e 2 Dicembre

PALERMO – “Ivan Tortorici, candidato alla presidenza di Utifarma, presenta la sua visione per il rinnovo del Consiglio dell’associazione per il triennio 2025-2027. Sostenuto da un gruppo di professionisti motivati e determinati”. Si legge nella nota diffusa alla stampa.

La squadra

La squadra è composta da Roberto Badalamenti, Debora Di Giorgio, Dario Ditta, Vito Ferrara, Paolo La Iosa, Anna Marascia, Floriana Margiotta, Salvo Margiotta, Giuseppe Micciché, Andrea Muratore, Pietro Muratore, Franco Panepinto, Peppino Patti e Marinella Prestigiacomo.

“Punta a dare nuovo slancio alla professione del farmacista siciliano. Con un focus particolare sulla valorizzazione delle farmacie come punti di riferimento per la salute dei cittadini”.

Gli obiettivi

“L’obiettivo principale del team è promuovere una gestione più dinamica e manageriale dell’associazione – prosegue il comunicato -. Favorendo un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, regionali e nazionali per risolvere le problematiche burocratiche che ostacolano il corretto funzionamento delle farmacie.

Ed ancora: “Saranno promossi, inoltre, la trasparenza, la comunicazione efficace, e la difesa politica, economica e sociale del sistema farmaceutico. Con particolare attenzione alla tutela delle farmacie di tutte le dimensioni e al sostegno dei giovani farmacisti”.

Infine: “Ivan Tortorici e il suo gruppo chiedono il supporto di tutti i soci Utifarma per rinnovare e rafforzare il sindacato. Puntando a semplificare le operazioni quotidiane delle farmacie e a creare una rete collaborativa tra professionisti, enti pubblici e associazioni del settore. “Se desideri una nuova visione per Utifarma, vota tutta la lista per un futuro migliore”, conclude Ivan Tortorici.