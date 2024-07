Jaan Roose ha attraversato lo Stretto di Messina su una slackline

Il 32enne estone ha compiuto un'impresa mai riuscita prima

MESSINA – Jaan Roose ha completato la traversata dello Stretto di Messina a piedi su una slackline di 19 millimetri e tesa a oltre 200 metri d’altezza. L’atleta estone è riuscito a compiere un’impresa che mai nessuno aveva tentato prima.

L’impresa è partita questa mattina alle 8.30 da Santa Trada a Villa San Giovanni per raggiungere Torre Faro a Messina, per completarla la traversata ha impiegato 2 ore 57 minuti e 9 secondi, per una distanza di 3,5 chilometri.

Durante la traversata, quando mancavano poco meno di 80 metri ,Jaan Roose ha perso l’equilibrio cadendo dalla slackline, per questo motivo non sarà record mondiale.

La corda usata da Jaan Roose per la traversata

La diretta

11.44 Jaan Roose ha completato in 2 ore 57 minuti e 9 secondi la traversata dello Stretto di Messina a piedi. È il primo uomo a compiere un’impresa del genere.

11.40 Jaan Roose ha perso l’equilibrio ed è caduto quando mancano circa 80 metri, ma la corda di sicurezza ha fermato la caduta. Il 32enne estone è riuscito a risalire e completerà la traversata. Non sarà record mondiale, però resterà il primo uomo ad attraversare lo Stretto di Messina a piedi.

11.38 Jaan Roose si avvicina al traguardo, ma gli ultimi metri si stanno rivelando particolarmente difficili e la traversata ha subito un rallentamento.

11.10 Superata la distanza di 2mila metri. Per concludere la “camminata” mancano mille e 500 metri, ma dai 3 chilometri la fettuccia si impenna verso il pilone.

10.59 Jaan Roose ha superato il record di camminata su una slackline che apparteneva a lui ed era di 2710 metri. Per superare la distanza ha impiegato 2 ore e 16 minuti.

10.28 Continua la “camminata” di Jaan Roose che in un’ora e 39 minuti ha superato i 2mila metri di distanza.

10.00 Jaan ha completato il primo terzo della traversata in poco più di un’ora ed è vicino al record di lunghezza percorsa, su una slackline che è stato realizzato tra le cime del Mont Dorè in Francia e misura 2710 metri.

9.44 In quasi un’ora di traversata ha superato i mille metri.

9.30 Jaan, in mezz’ora, ha percorso poco più di 500 metri. I primi 500 metri erano considerati i più difficili perché si doveva adeguare al ritmo e al vento.