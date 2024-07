Jimmy Sax e la Symphonic Dance Orchestra al Teatro di Verdura

L'appuntamento per gli appassionati

PALERMO- Da jazz all’elettronica, la star internazionale Jimmy Sax debutta al teatro di Verdura di Palermo, stasera, sabato 27 luglio alle ore 21.

Uno spettacolo che lo vede insieme alla Symphonic Dance Orchestra, diretta da Vincenzo Sorrentino, promosso dall’Associazione Siciliana Amici della Musica. Un tour estivo che lo sta portando in giro per l’Italia e l’Europa.

Abituato a esibirsi nelle capitali della mondanità — da St. Tropez, Porto Cervo, Cannes, St Barth, Parigi, Monaco, Capri, Taormina, Dubai a Cancun — porta a Palermo una scaletta fatta di hit come No man no cry e Time certificate rispettivamente Platino e Oro in Italia, fino al brano A Million Miles uscito ad aprile e realizzato con il cantautore britannico Steve Edwards.

Performer impareggiabile, che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, porta sul palco col suo inseparabile sassofono, oltre alle hit mondiali un repertorio inedito che condurrà il pubblico del capoluogo siciliano in un viaggio tra le sonorità funky ed elettroniche immergendolo in atmosfere da dancefloor.

Sassofonista, di origine francese, viene educato alla musica sin da bambino, ma raggiunge successi con il sassofono imponendosi su internet con oltre mezzo miliardo di streams e più di un milione di follower.

Jimmy Sax, all’anagrafe Jeremy Rolland, è un fenomeno ‘esploso’ sul web. La svolta della sua carriera è stato il successo ottenuto da alcuni suoi video sulla piattaforma YouTube, con milioni di ascolti che lo hanno portato all’attenzione delle più grandi case discografiche e conquistando rapidamente la scena musicale internazionale oggi con oltre 400 milioni di visualizzazioni.

Molto più di un semplice musicista, sassofonista per scelta, ma di fatto polistrumentista, Jimmy Sax per il suo stile unico che sprigiona emozioni, riesce a regalare al sassofono un suono di raffinata sensualità.

Lo scorso anno in Europa ha registrato oltre 30.000 presenze e, dopo l’uscita a settembre del singolo “Soldier feat. Gloria”, si è esibito allo Stadio Velodrome di Marsiglia in occasione della visita di Papa Francesco davanti a 50mila persone. A fine estate tornerà in tutti i teatri della Francia e il 24 settembre sarà all’Olympia di Parigi, riportando già il tutto esaurito.