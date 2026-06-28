Kane e Bellingham stendono Panama: Inghilterra prima nel girone

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Inghilterra supera Panama e si qualifica ai sedicesimi di finale da prima nel girone L. La squadra di Thomas Tuchel, che affronterà il Congo, batte 2-0 la formazione centroamericana grazie alle reti di Bellingham e Kane nel secondo tempo. L’Inghilterra prova subito a spingersi in avanti, ma trova un’avversaria ben organizzata e non così semplice da superare. All’8′ si fa vedere Rashford, che chiama Mosquera al primo intervento del suo match. Panama si fa vedere prima della mezz’ora, con una conclusione di Jose Luis Rodriguez, che Pickford devia in corner. La squadra di Tuchel tiene il possesso per la maggior parte del tempo, ma fatica a creare occasioni davvero pericolose. Al 38′ Rashford ci prova di testa, mandando la palla sul fondo. Lo stesso Rashford mette i brividi a Panama nel recupero, quando una sua punizione a giro finisce di poco sul fondo. Si va però all’intervallo sul risultato di 0-0. Al 52′ Panama graziato da Kane, che non riesce a controllare un pallone crossato a centro area, terminato sul fondo dopo un batti e ribatti tra l’attaccante britannico e i difensori panamensi. Poco dopo Rashford si lancia sulla sinistra, arriva fino in area dove lascia partire un mancino da posizione defilata: palla sull’esterno della rete. Al 57′ Mosquera salva tutto con un grande intervento su Kane, servito perfettamente in area. Al 62′ la sblocca l’Inghilterra. Calcio d’angolo dalla sinistra, cross perfetto al limite dell’area piccola, dove Bellingham si coordina e con il sinistro batte Mosquera. Serviva sbloccarla per togliersi da dosso un pò di pressione. Così cinque minuti dopo arriva il raddoppio firmato Kane, bravo a deviare in rete di testa un cross perfetto di Bellingham, che dopo il gol si regala anche l’assist. Panama prova a regalarsi la gioia del gol nel finale, ma il guardalinee nega il gol a Fajardo per fuorigioco. L’Inghilterra vince 2-0 ed è prima nel gruppo L.

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