 Ko centinaia di app che si appoggiano al cloud di Amazon
Ko centinaia di app che si appoggiano al cloud di Amazon

Centinaia di app in down
IL CASO
di
1 min di lettura

ROMA – Nel mondo centinaia di app e servizi che si appoggiano al cloud di Amazon sono in down per un disservizio alla piattaforma del colosso americano che da diverse ore subisce interruzioni, causando così numerosi problemi di connessione anche ad app popolari come Snapchat e Fortnite.

Il malfunzionamento interessa pure l’Italia per app come Canva, Perplexity e le piattaforme di gaming Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli Stati Uniti si registrano problemi per crunchyroll, Fortnite, Snapchat, ring e tanti altri siti, incluse le piattaforme di video streaming max e Prime Video.

Al omento non sono note le cause del down ma secondo downdetector.com, che tiene traccia dei disservizi delle piattaforme online nel mondo, molte piattaforme e app stanno tornando alla normalità.

