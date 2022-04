La Canottieri TeLiMar al primo meeting nazionale di Piediluco

Gli atleti che si metteranno in mostra potrebbero essere convocati ai prossimi collegiali della Nazionale

Sarà un week-end di gara per la Canottieri TeLiMar, impegnata sabato 2 e domenica 3 aprile a Piediluco per il primo Meeting Nazionale.



Il Club dell’Addaura scenderà in acqua con sette equipaggi, molti dei quali prenderanno parte a gare selettive che permetteranno agli atleti che si metteranno in mostra di essere convocati ai prossimi collegiali della Nazionale. Per il TeLiMar, dunque, gara selettiva del Due Senza Pesi Leggeri con Alessandro Durante insieme a Giovanni Ficarra (CC Peloro); Gianluca Cassarà nel Singolo Pesi Leggeri U23 maschile (gara selettiva); Beatrice Schillaci nel Singolo Junior femminile (gara selettiva); Maddalena Aiello nel Singolo Ragazze femminile; Nicolò Caltabellotta nel Singolo Ragazzi; Andrea Schillaci, Manfredi Lo Piparo, Luca Molina e Flavio D’Acquisto nel Quattro di Coppia Ragazzi maschile.



L’atleta di punta della Canottieri TeLiMar, Emanuele Gaetani Liseo, che in questi giorni ha preparato a Sabaudia i prossimi impegni, gareggerà con Jacopo Frigerio nel Due Senza Senior a Piediluco, dove la coppia resterà fino al 7 aprile per il sesto raduno Olimpico, sotto la guida di Andrea Coppola, in vista del Memorial d’Aloja del week-end del 10 aprile.



Il programma gare provvisorio del primo Meeting Nazionale prevede per sabato 2 aprile, con inizio alle ore 8, eliminatorie e semifinali Meeting ed eliminatorie, semifinali e finali delle gare valutative. Domenica 3 aprile, invece, si disputeranno le finali del Meeting Nazionale ed eliminatorie, semifinali e finali delle gare selettive. Quindi, spazio per Durante e Ficarra nel Doppio Pesi Leggeri; per Beatrice Schillaci nel Doppio Junior Femminile in equipaggio misto con la Canottieri Cannobbio; per Gianluca Cassarà nel Doppio Pesi Leggeri U23 con Stefano Melegari della Canottieri Murcarolo; per Maddalena Aiello nel Quattro misto con Irno, Armida e Canottieri Pusiano; per Nicolò Caltabellotta, Andrea Schillaci, Manfredi Lo Piparo, Luca Molina e Flavio D’Acquisto, insieme a due atleti del Cus Palermo e ad uno pugliese nell’Otto Ragazzi. Doppio impegno anche per Emanuele Gaetani Liseo, che scenderà in acqua anche nel Quattro Senza.