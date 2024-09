La CDO Sicilia partecipa a Heysun Expo sulla transizione energetica con un convegno dedicato alle comunità energetiche

Giovedì 26 settembre, alle ore 10.30 nel polo fieristico di SiciliaFiera, la Compagnia delle Opere Sicilia, all’interno della fiera HeySun dedicata alla transizione energetica, ha organizzato un convegno su: “Le comunità energetiche: lo scenario attuale”.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo, il coordinatore regionale Filiera Energia Cdo Sicilia, Salvo Scuto e Felice Vai, coordinatore Filiera Energia Cdo Italia; vice Presidente Compagnia delle Opere Nazionale.

A far parte della tavola rotonda: l’assessore Energia del Comune di Catania, Alessandro Porto, Ivan Albo, consulente programmazione e PNRR Città Metropolitana di Catania, Salvatore Virgillito, presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili; il presidente dell’ordine degli Ingegneri di Catania, Mauro Scaccianoce; Nicolò Marcello Vitale, Presidente ordine dei Periti Industriali di Catania.

Il coordinatore regionale della Filiera Energia, Salvo Scuto, ha sottolineato come: “Il nostro contributo come Compagnia delle Opere Sicilia è quello di dare il nostro punto vista fattivo da parte delle aziende che si occupano di questo settore. Le comunità energetiche sono formate da persone e imprese, con il nostro convegno cercheremo di entrare nel vivo delle questioni analizzando il mercato, le ricadute in termini di occasioni di lavoro per le varie professionalità, nonché gli aspetti sociali, tecnico-economici e normativi. Questo con un focus su esperienze già realizzate e in fase di strutturazione. Per questo in presenza della filiera Cdo Energia Italia e del suo referente, l’imprenditore Felice Vai, Vice Presidente Cdo Italia, il convegno vedrà relatori nazionali e regionali sul tema in questione”.

“Partecipare a HeySun e organizzare questo workshop sulle comunità energetiche è importante per tutto il territorio – continua il direttore della Compagnia delle Opere Sicilia, Claudia Fuccio – soprattutto per le aziende che rappresentano il cuore pulsante ed economico del nostro territorio perché saranno eviscerati i vantaggi e le criticità, quindi le società che si occupano di energia avranno maggiore consapevolezza”.

Saranno presentati alla platea due case history di grande valore, una già in atto e premiata e Barcellona e una che vedrà presto la luce. Il primo è il progetto dello Iacp di Catania che ha realizzato ben due comunità energetiche nella provincia etnea premiato in Spagna. Ne parlerà Angelo Sicali, presidente IACP Catania e vicepresidente FEDERCASA Italia. Il secondo caso studio sulla CER riguarda la diocesi Catania e zone limitrofe. Interverrà Il sacerdote Alfio Carbonaro, direttore Ufficio per la pastorale dei problemi sociali e lavoro dell’Arcidiocesi di Catania.

Si snoderanno brevi interventi sull’aspetto consulenziale, futuro del lavoro, mercato e sviluppo. Daranno il loro contributo Battista Quinci di Energia Italia Srl, Stefano Finocchiaro di Gruppo Altea Srl , Andrea Marangon di Seingim Global Service e Armando Crispino dello studio commerciale Crispino.

Il Presidente della Cdo Sicilia, Salvatore Motta ha messo in evidenza: “Come Cdo Sicilia siamo ben contenti di partecipare a una fiera così di rilievo e attuale. Le energie rinnovabili sono un tema importante per tutto il territorio, non a caso noi abbiamo una filiera dedicata. La fiera è un momento di networking tra le imprese e dove possono nascere delle sinergie e nuove opportunità”.

Questo workshop di approfondimento è stato co-organizzato l’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Catania.