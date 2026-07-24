“La Collina del Gusto”: il programma della prima edizione

Due giorni tra cooking show, laboratori gratuiti, talk e concerti in piazza.

SAN GREGORIO DI CATANIA – Cooking show, laboratori gratuiti, incontri dedicati al territorio e musica dal vivo. È questo il programma della prima edizione de “La Collina del Gusto”, in programma il 25 e 26 luglio in piazza Immacolata, a San Gregorio di Catania. La manifestazione prenderà il via ogni giorno alle 18 con l’apertura degli stand. L’ingresso è libero e tutte le attività in programma sono gratuite.

Il programma di sabato 25 luglio

Alle 18.15 il gastronomo, chef e docente Mario Stefano Traina guiderà il laboratorio “La trasformazione della cucina e la conservazione dei cibi”, dedicato all’evoluzione delle tecniche alimentari e alla cultura gastronomica mediterranea.

Alle 19 spazio al talk “Territori & Identità – Fare impresa ripartendo dalla terra”, dedicato al ruolo dell’agricoltura, delle imprese locali e delle comunità nello sviluppo del territorio.

Alle 20 Traina sarà nuovamente protagonista con il cooking show “La sottrazione e lo splendore – Due anime del gusto siciliano in due assaggi”, un percorso tra la cucina essenziale di Archestrato di Gela e le influenze della cultura araba nella tradizione gastronomica siciliana.

Alle 21 è in programma il cooking show della chef glacier Serena Urzì, mentre alle 22 la serata si chiuderà con il concerto dei Joe Billy.

Il programma di domenica 26 luglio

Anche la seconda giornata inizierà alle 18 con l’apertura degli stand. Alle 18.15 la chef Dina Ferrari, del ristorante Buatta, condurrà il laboratorio “Coltiva il Gusto”, dedicato alla coltivazione e all’utilizzo in cucina di basilico, prezzemolo e sedano. I partecipanti potranno piantare le erbe aromatiche in vaso e sperimentarne l’impiego nella preparazione di un pinzimonio.

Alle 19 Dina Ferrari presenterà il cooking show “La Norma Foodish di Catania”, proponendo la propria interpretazione della pasta alla Norma, premiata nel programma televisivo condotto da Joe Bastianich.

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Alle 20 salirà sul palco Giuseppe Raciti, chef del ristorante Zash, insignito di una Stella Michelin, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

La prima edizione de “La Collina del Gusto” si concluderà alle 22 con il concerto dei Camera a Sud.