La denuncia dell’Usip: “Caserma della Stradale invasa dai topi”

Parla il segretario territoriale Alessio Poidomani (nella foto)

1' DI LETTURA

“Scusino il disturbo. Ma non possiamo proprio tacere che la Polstrada di via Caruso a Catania è invasa dai topi!”. Lo afferma il segretario territoriale del sindacato di Polizia Usip, Alessio Poidomani, che precisa: “Siamo stati costretti più volte a denunciare gravi carenze igienico-sanitarie nella caserma della Stradale. Sarebbe opportuno ascoltare, non considerarci un elemento di fastidio. Ma tant’è. Noi siamo pronti a proclamare lo stato di agitazione utilizzando tutti gli strumenti in nostro possesso per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori, per il rispetto delle regole, oltre che a tutela dell’immagine della Polizia di Stato”.

Il segretario dell’Usip conclude: “La scoperta dei ratti è solo l’ultimo eclatante segnale di una condizione che, al di là delle nostre segnalazioni. è sotto gli occhi della dirigente di Sezione da cui continuiamo ad attendere risposte concrete. In mancanza di queste, invitiamo il Capo della Polizia Direttore Generale di Pubblica Sicurezza prefetto Lamberto Giannini a voler accertare di persona la situazione della caserma, in particolare lo stato del primo piano, per verificare quanto da noi denunciato”.