La Feralpisalò omaggia le vittime di Capaci insieme a Ghirelli

Contro i rosanero una maglia speciale nel pre partita

1' DI LETTURA

Una maglia speciale pre match in memoria della strage di Capaci verrà indossata questa sera dalla Feralpisalò allo stadio “Renzo Barbera” per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud. I gardesani saranno impegnati contro il Palermo nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C.

Questa mattina il club, guidato dal presidente Giuseppe Pasini e affiancato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha visitato il Giardino della Memoria, a Capaci. La squadra lombarda ha reso omaggio alle vittime e alle famiglie lasciando un gagliardetto del club. Di seguito il post pubblicato su Instagram dalla Feralpisalò con alcuni scatti.