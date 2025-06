Fiera di Vittoria 2025: prenota il tuo stand alla Nuova EMAIA

L’autunno siciliano torna a parlare il linguaggio delle imprese, dell’innovazione e delle eccellenze del territorio. Dall’8 al 16 novembre 2025, la Fiera d’Autunno EMAIA – Città di Vittoria riapre i battenti con la sua edizione annuale, confermandosi tra gli appuntamenti fieristici più rilevanti dell’isola. Un evento che non è soltanto vetrina per prodotti e servizi, ma un’opportunità di contatto, promozione e crescita per aziende e professionisti di settori diversi.

Le iscrizioni per partecipare come espositori sono ufficialmente aperte e lo resteranno fino a fine settembre. Un’occasione da cogliere con tempestività per chi desidera posizionarsi in uno spazio strategico, sia a livello regionale che interprovinciale, grazie a una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori, operatori del settore e potenziali clienti.

Con una lunga storia alle spalle, la Fiera EMAIA si è consolidata come evento campionario multidisciplinare, capace di coinvolgere un pubblico ampio e settori economici complementari. L’edizione 2025 continuerà a puntare su un format espositivo trasversale, pensato per creare sinergie tra comparti produttivi, servizi innovativi e nuove soluzioni per il consumatore finale.

I settori coinvolti sono molteplici:

Food e Agroalimentare

Design

Green Energy e Tecnologia

Artigianato

Nautica

Automotive e Mobilità

Commercio

Perché partecipare alla fiera d’autunno?

Prendere parte alla Fiera EMAIA significa inserirsi in un ecosistema economico vivace, dove la presenza di buyer, imprenditori, operatori del settore e visitatori interessati garantisce una reale possibilità di sviluppare contatti utili, fare rete e aumentare la visibilità del proprio marchio.

Ogni anno, la fiera si configura come un acceleratore di relazioni, offrendo non solo spazi espositivi, ma anche occasioni di networking, incontri B2B, workshop tematici e momenti dedicati all’innovazione e alla promozione territoriale.

Le aziende interessate possono iscriversi entro la fine di settembre 2025, contattando direttamente la segreteria organizzativa:

0932 18360117

331 7658067

Tutte le informazioni dettagliate, i moduli di partecipazione e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.nuovaemaiacitta.it

Per restare aggiornati anche tramite i canali social: Facebook e Instagram

Prenota ora il tuo spazio. L’autunno a Vittoria ti aspetta.