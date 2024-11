La Girandola – Un albero per il Futuro

Un albero per il futuro è un progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale che nasce con lo scopo di intraprendere un percorso verso il riconoscimento dell’importanza degli alberi ai fini del contenimento dei cambiamenti climatici e della salvaguardia ambientale. Il progetto, attraverso la distribuzione delle talee dell’Albero Falcone, ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza dell’educazione ambientale. Per tale ragione, Massimo Cangialosi, direttore della scuola dell’infanzia paritaria La Girandola, che ha maturato un’esperienza decennale nel campo dell’educazione e della formazione dei più piccoli, ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa.

Venerdì 8 Novembre alle ore 10:00, presso la sede della scuola La Girandola, sita nell’ottava circoscrizione del Comune di Palermo, in via Salvatore Puglisi n. 49, sarà collocata una talea dell’Albero Falcone che verrà donata dai Carabinieri della Biodiversità della Regione Calabria.

“Con grande entusiasmo abbiamo aderito a questa lodevole iniziativa e con immenso orgoglio venerdì mattina accoglieremo il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi e l’Appuntato Scelto Carmela Lucisano. E’ con il loro aiuto che metteremo a dimora una talea dell’Albero Falcone, simbolo nazionale di legalità. Questo progetto rappresenterà per noi l’occasione per sensibilizzare i bambini, sin dai primi anni di vita, alla responsabilità verso la società e verso il nostro ambiente. Dalla consapevolezza dell’importante crisi climatica in cui versa il nostro pianeta nasce la volontà e il dovere di educare i più piccoli alla tutela dell’ambiente.

Invitiamo tutti coloro che condividono questi valori, e che credono nell’importanza dell’impegno sociale e della tutela dell’ambiente, a unirsi a noi. Sarà un momento di riflessione e di impegno concreto per il futuro dei nostri bambini e della nostra Terra.”

Tra gli ospiti sarà presente il vice Presidente della FISM, Salvatore Nicolosi. “L’albero di Falcone è per la città di Palermo un simbolo di legalità al quale tutti gli onesti devono ispirarsi ed orientare, ciascuno per la propria attività, il proprio operato, nella speranza che avvenga quel cambio di mentalità che ci si auspica, per lasciare alle future generazioni una società migliore di quella attuale.

La scuola ha un ruolo fondamentale, in collaborazione con la prima stazione educativa che è la famiglia, nel formare i cittadini del domani e la Federazione Italiana Scuole Materne, dalla sua fondazione, con le proprie scuole ha sempre operato in linea con i principi di legalità e rispetto delle leggi e delle istituzioni.

Oggi, visti i danni evidenti dei cambiamenti climatici, non ci si può esimere dall’avere anche una spiccata sensibilità verso i temi dell’ambiente e della sua conservazione e la partecipazione a questo lodevolissimo progetto nazionale di una scuola associata alla FISM di Palermo va nella direzione dell’affermazione di questa sensibilità che tutti dobbiamo manifestare concretamente, e trasmettere ai nostri bambini, se vogliamo avere un futuro.”

L’ Ottava Circoscrizione sarà rappresentata dai Consiglieri Alessandro Amore ed Emanuele Marino. Il Presidente della Circoscrizione, Marcello Longo. nell’impossibilità di partecipazione personale al suddetto evento, ha voluto manifestare il suo sostegno nei confronti di questo progetto.

“Esprimo compiacimento ed entusiasmo per l’importante e significativa iniziativa che coinvolge la Comunità della Scuola La Girandola, confermando profonda sensibilità e grande impegno nell’educazione ai valori della Legalità e dell’Ecologia, elemento fondamentale per la costruzione di un futuro in cui ci sia pacifica convivenza nelle relazioni sociali e rispetto per l’ambiente naturale che ci circonda.”