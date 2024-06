La maratona elettorale di LiveSicilia, spoglio in diretta a partire da stasera

Tutte le notizie in tempo reale

PALERMO – A partire da stasera LiveSicilia seguirà lo spoglio in diretta e fornirà ai lettori tutte le notizie in tempo reale sull’andamento della tornata elettorale europea.

Le urne chiuderanno alle 23 e lo spoglio delle schede europee avverrà subito dopo mentre le schede per le elezioni amministrative (in 37 Comuni della Sicilia) saranno scrutinate lunedì pomeriggio.

Si preannuncia dunque una vera e propria maratona elettorale che inizierà alle 23 con exit poll, proiezioni e i primi dati in tempo reale e dovrebbe concludersi martedì nel tardo pomeriggio con la proclamazione dei sindaci eletti e degli eventuali ballottaggi.

Con una lunga serie di pagine dedicate all’evento, la redazione di LiveSicilia fornirà tutte le informazioni riguardanti le percentuali delle undici liste in competizione per le europee e, per ogni lista, l’andamento delle preferenze dei singoli candidati.

In programma anche una diretta testuale per un veloce racconto della nottata elettorale e dirette sulla pagina Facebook della nostra testata.