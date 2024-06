La Meta Catania è nella Storia: batte Napoli ed è Campione d’Italia!

È il primo trionfo per una compagine siciliana

CATANIA – Non servono aggettivi. Non occorrono parole mirabolanti. Serve solo applaudire una compagine come la Meta Catania che è andata a cogliere a domicilio il primo Scudetto della sua Storia.

I rossoazzurri battono Napoli 6-4 sul campo dei padroni di casa al termine di due tempi supplementari che hanno suggellato la Gara 3 della finalissima Scudetto.

La Meta aveva perso il primo match, pareggiato i conti al PalaCatania ed infine, questa sera, si è andato a prendere il titolo di Campione d’Italia. E lo ha fatto con carattere e con l’anima di un roster che ha vissuto una stagione complicata quanto trionfale.

Un trionfo che sa di magia. Che ha il sapore genuino dei sacrifici e del lavoro. Etnei che erano andati addirittura sotto per 1-3 al riposo prima di dare avvio ad una rimonta pazzesca.

6-4 il risultato finale: la Meta è ufficialmente nella Storia.

Tabellino

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 4-6 d.t.s. (3-1 p.t., 4-4 s.t., 4-4 p.t.s.)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Mancuso, Salas, Bolo, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, Colletta, De Simone, Saponara, De Gennaro. All. Colini

META CATANIA: Timm, Podda, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Turmena, Tornatore. All. Juanra

MARCATORI: 4’01” p.t. Pulvirenti (M), 14’44” Mancuso (N), 16’11” De Luca (N), 19’30” Bolo (N), 7’03” s.t. Anderson (M), 10’22” Podda (M), 11’29” Bocao (M), 12’47” Ercolessi (N), 0’30” s.t.s. Pulvirenti (M), 1’46” Pulvirenti (M)

AMMONITI: Salas (N), Mancuso (N), De Simone (N), Timm (M), Dian Luka (M), C. Musumeci (M), Bolo (N)

ESPULSI: al 10’08” del s.t. De Luca (N)

NOTE: al 1’21” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Bolo (N), al 3’54” del p.t.s. Tornatore (M) para un tiro libero a Salas (N)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Paolo De Lorenzo (Brindisi) CRONO: Pierluigi Minardi (Cosenza)