La morte del piccolo Domenico, lacrime e fiori davanti all’ospedale

Tutta Napoli piange il bambino morto a 2 anni

Cittadini comuni, coppie di giovani fidanzati, padri con figli al seguito si stanno radunando all’ esterno dell’ ospedale Monaldi di Napoli per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo morto ieri a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. C’è chi lascia fiori con bigliettini di affetto, chi si ferma solo a pregare, chi scuote il capo incredulo davanti al dramma che si è consumato.

Un silenzio surreale

Una ciclista non trattiene le lacrime. Al momento regna un silenzio irreale in una calda domenica assolata, interrotto solo dalle auto del personale che va a prendere servizio. Tanti i palloncini – spicca uno blu con la scritta ‘Domenico, perdonaci’ – fiori e pupazzetti di peluche che Napoli sta adagiando all’ingresso dell’ospedale.