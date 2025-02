La Palermo di 50 anni fa in una mostra con le foto di Ivano Cavani

Il 7 marzo alle 18 l'inaugurazione della mostra da Magnisi Studio in via Emerico Amari

PALERMO – La mostra “PALERMO 50 ANNI PRIMA” presenta 24 scatti di Ivano Cavani realizzati a Palermo negli anni Settanta. Programmata per la prima volta per il 2020, ma rinviata a causa della pandemia da Covid, oggi sarà fruibile dal 7 marzo 2025 presso Magnisi Studio di via A. Amari, 148 Palermo.

Sono immagini in bianco e nero della città e dei suoi abitanti. Gli anni Settanta rappresentano il momento più prolifico di Ivano Cavani dal punto di vista fotografico, prima di lavorare come Cineoperatore per poi cambiare strada ed approdare ad altro lavoro.

Trasferitosi bambino dalla Garfagnana a Palermo con la famiglia, inizia proprio in quel periodo a fotografare da autodidatta con le sue prime attrezzature utilizzando, per lo sviluppo e la stampa, un

piccolo spazio di casa sua.

Così luoghi, situazioni, momenti scorrono davanti ai nostri occhi colti dallo sguardo attento dell’autore e ci restituiscono la memoria di quel periodo. Sono frammenti di una città in movimento, aperta e vivace, colta anche con tutte le sue contraddizioni. Scorrono così, scatto dopo scatto, le vie e i vicoli della Palermo degli anni Settanta, i suoi mercati, il centro e la periferia, antichi mestieri, ma anche le manifestazioni di quegli anni fortemente partecipate, nella convinzione che un mondo diverso poteva

realmente essere costruito.

In ogni fotografia di Ivano Cavani emergono la cura delle inquadrature e una visione intima, affettiva, caratteristiche che conferiscono autenticità al suo lavoro.