La quindicenne suicida nell’Ennese: disposto l’esame tossicologico

Lo ha stabilito la Procura che indaga per istigazione al suicidio

ENNA – Sul corpo della ragazzina di 15 anni che martedì scorso si è tolta la vita nel boschetto vicino la sua casa nell’Ennese strangolandosi con una corda usata per l’altalena, è stato disposto l’esame tossicologico.

L’esame lo ha disposto la Procura di Enna dopo l’apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio. La ragazzina era arrivata in paese, con la famiglia, lo scorso anno e sembrava essere ben inserita nel contesto scolastico e sportivo come testimonia il post della società sportiva di pallavolo con la quale la giovane si allenava.

“La più bella, la più forte” scrivono i dirigenti della polisportiva. La famiglia ora attende la restituzione della salma per stabilire la data dei funerali. “Sarà lutto cittadino” conferma il sindaco.

Gli inquirenti stanno anche passando al setaccio i dispositivi informatici della giovanissima perché tra i coetanei girerebbero dei video che la riguardano.