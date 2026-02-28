La revoca del concorso Ast, Lombardo: “Bene, ora chiarezza sul futuro”

Il deputato di Sud chiama nord: "Prima gli interinali"

PALERMO – “Apprendo da un’agenzia Ansa che il Consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti ha revocato l’avviso di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio. Si tratta di una decisione che avevo formalmente richiesto con la presentazione di una risoluzione in quarta commissione, contestando quell’avviso sia nel metodo sia nel merito”. Lo dice il deputato di Sud chiama nord all’Ars, Giuseppe Lombardo.

Lombardo: “Ora un confronto con i vertici Ast”

“Il provvedimento, infatti, non teneva conto di quanto previsto nel piano di risanamento della società e ignorava completamente la posizione dei 135 operatori interinali, utilizzati in questi anni senza alcuna prospettiva concreta nonostante gli atti adottati dalla stessa azienda”, continua Lombardo.

“Già dalla prossima settimana chiederò l’audizione dei vertici societari in Commissione per un confronto approfondito sul futuro dell’Ast. La nota dell’Ufficio speciale del 5 febbraio scorso descrive un quadro allarmante, con scostamenti per diversi milioni di euro rispetto alle previsioni: serve chiarezza immediata. Se qualcuno pensa ancora di far saltare l’azienda, come denuncio da anni, per lasciare spazio ai privati, che oggi hanno nomi e cognomi e sono dietro la porta pronti a prendersi gli ultimi brandelli del trasporto pubblico locale extraurbano, ha sbagliato i conti: non glielo consentiremo”.

Lombardo poi conclude: “Prendo atto positivamente anche del compiacimento espresso da Palazzo d’Orleans e dal presidente della Regione per la decisione assunta: un segnale importante che va nella direzione della tutela del servizio pubblico e dei lavoratori”.