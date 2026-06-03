“La Sicilia che racconta”, Schifani premia gli studenti a Tindari

Evento finale del progetto regionale dedicato a lettura e scrittura

MESSINA – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, premierà i migliori elaborati letterari delle studentesse e degli studenti delle scuole del Messinese che hanno partecipato all’iniziativa “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!”. La cerimonia si svolgerà domani, giovedì 4 giugno, dalle ore 16, nel Parco archeologico di Tindari.

Oltre alle performance ideate e rappresentate dalle scuole coinvolte, interverranno la scrittrice Nadia Terranova con una lectio magistralis sullo Stretto di Messina e il disegnatore Lelio Bonaccorso, autore del libro a fumetti “Peppino Impastato: un giullare contro la mafia”. La manifestazione, condotta da Tonino Battaglia, si concluderà con il concerto del cantautore e direttore artistico dell’iniziativa, Mario Incudine.

“La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!” è un’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana e ideata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale che ha stanziato 300 mila euro destinati a progetti nelle scuole statali dell’Isola, dedicati alla lettura e alla scrittura creativa, da realizzare nell’anno scolastico 2025-2026, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla letteratura valorizzando il patrimonio culturale e linguistico dell’Isola.

Nel corso della manifestazione, in programma a partire dalle ore 16, il presidente della Regione Renato Schifani premierà i migliori elaborati letterari realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle scuole della provincia di Messina che hanno aderito al progetto.

La premiazione degli studenti

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Filippo Serra, il sindaco di Patti Gioacchino Natoli e il dirigente dell’Ufficio scolastico di Messina Leon Zingales, oltre ai dirigenti e alle scolaresche della rete formata da 27 istituti scolastici della provincia che hanno aderito al progetto, con capofila l’Istituto comprensivo di Torregrotta.

Durante l’evento saranno presentate le performance ideate e realizzate dalle scuole partecipanti, frutto del percorso sviluppato nel corso dell’anno scolastico.

Gli ospiti e il concerto finale

Il programma prevede inoltre la partecipazione della scrittrice Nadia Terranova, che terrà una lectio magistralis dedicata allo Stretto di Messina, e del disegnatore Lelio Bonaccorso, autore del fumetto “Peppino Impastato: un giullare contro la mafia”.

La manifestazione sarà condotta da Tonino Battaglia e si concluderà con il concerto del cantautore Mario Incudine, direttore artistico dell’iniziativa.

Il progetto della Regione Siciliana

“La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori!” è un progetto ideato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale e finanziato dalla Regione Siciliana.

Per l’iniziativa sono stati stanziati 300 mila euro destinati a progetti da realizzare nelle scuole statali dell’Isola durante l’anno scolastico 2025-2026.

L’obiettivo è avvicinare gli studenti alla letteratura e alla scrittura creativa, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale, storico e linguistico della Sicilia attraverso percorsi educativi e attività laboratoriali dedicate.