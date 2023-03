La Sigel Marsala vittoriosa in casa contro Cremona

Successo all'extratime per le siciliane

MARSALA (TP) – Ottima prova nella nuova fase della Seap-Sigel Marsala al cospetto della seconda forza D&A Esperia Cremona. Un exploit che alimenta il desiderio di provare a salvare la categoria attraverso l’appendice della Pool Salvezza che oggi ha visto il suo prologo. Oltre che con l’avversario lombardo, vince pure la sfortuna sfrontata che si abbatte sulla squadra siciliana: pronti, via e Marsala è costretta a rinunciare a D’Este, la sua C1 sostituita degnamente e alla grande dalla pariruolo Francesca Guarena, una classe 2003.

In una gara in cui si è visto di tutto e si è creduto tutto il contrario di tutto, la spunta all’extratime la squadra di casa al Palasport San Carlo di Marsala, con Ghibaudo e compagne letteralmente prese per mano dai marsalesi che non sono mancati al primo appuntamento come quello di uno spareggio salvezza. Cosi, di seguito, descritti i parziali con il quale ha strappato la vittoria Marsala: [25/21; 20/25; 15/25; 25/16; 18/16]. Mvp dell’intero match Monika Salkute, forte dei 26 palloni messi a terra. Gira su buoni numeri pure Bulovic con i suoi 21 punti portati alla causa. La Seap-Sigel Marsala a undici gare dalla fine della post-season viaggia a 14 punti, mentre sale a 25 D&A Esperia Cremona con il punto conquistato in terra di Sicilia. Come in tutti gli altri campi si è svolto il minuto di raccoglimento per la strage dei migranti a Cutro (Crotone).

POST PARTITA

A presentarsi in zona mista per le interviste post-gara è coach Eraldo Buonavita: “Bene il primo set che abbiamo vinto. A seguito più di una difficoltà nelle nostre efficienze è stata riscontrata e ho chiesto di dimenticare i parziali intermedi. Pian pianino abbiamo iniziato a resettare. A ripensare alla tecnica, a migliorare in battuta, a tornare a difendere. A giocare la pallavolo che siamo in grado di fare. Il risultato è stato soddisfacente, perchè quella di oggi è stata una gara in bilico e combattuta fino all’ultimo punto. Oggi come domenica scorsa devo fare i complimenti a tutta la squadra. Per la possibilità che mi è concessa mi complimento con Francesca Guarena per come è entrata nel vivo della gara disinvolta e sicura e che avrebbe fatto ugualmente ingresso in campo senza l’infortunio a D’Este perchè proviene da una gran settimana di lavoro e per questa ragione volevo premiarla”.