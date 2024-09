La stella dell’NBA LeBron James in vacanza a Palermo

Dopo l'oro alle Olimpiadi di Parigi un po' di relax nel capoluogo siciliano

PALERMO – LeBron James, una delle leggende dell’NBA, si trova a Palermo in vacanza. Il cestista, da poco vincitore dell’oro olimpico con l’America a Parigi, è stato notato da tantissimi appassionati nel capoluogo siciliano.

Tantissimi fan lo hanno notato e hanno chiesto di poter fare una foto con lui, cosa per niente semplice perché le numerose guardie del corpo hanno impedito l’avvicinamento.

Il quarantenne cestita è stato notato a pranzo, nella giornata di ieri, al ristorante Gagini in compagnia della moglie, in via dei Cassari, non molto distante dalla Cala.

Lo chef, Mauricio Zillo, ha anche pubblicato una foto (in alto) scattata all’interno del ristorante con la leggenda del basket e lo staff del ristorante.