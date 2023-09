La strage di Alessandria, perché Martino ha sterminato la famiglia?

Ha ucciso figlio, moglie e suocera.

1' DI LETTURA

Perché Martino Benzi ha sterminato la sua famiglia ad Alessandria? Perché ha ucciso, a casa, il figlio Matteo e la moglie Monica Berta? Perché si è spinto fino alla casa di riposo per uccidere anche la suocera, Carla Schiffo?

Ritratto di un killer

Chi è Martino Benzi? Nato nel 1956, ingegnere laureato al Politecnico di Torino nel 1982 – così riporta l’Agi – Benzi era titolare di uno studio di consulenza informatica e di progettazione e realizzazione di siti web. La moglie lavorava invece a Valenza Po.

“La colpa è mia”

“Sono rovinato, non c’è via scampo. La colpa è soltanto mia”. Così – si legge sul quotidiano online Open – c’era scritto su uno dei bigliettini lasciati dall’ingegnere omicida che poi si è tolto la vita. “I carabinieri – scrive ancora Open – cominceranno ad approfondire la situazione economica di Benzi, i suoi conti bancari, le carte dello studio di consulenza informatica. Per capire se abbia qualche connessione con gli omicidi”.