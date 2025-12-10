La Vardera: “Ancora marchette dentro la finanziaria”

"Nessuna visione da parte del governo Schifani sul futuro dei siciliani”

PALERMO – “È disarmante fare una discussione generale sul testo della finanziaria, con l’aula vuota. Un momento così importante che decide dove vanno a finire i soldi di tutti noi e l’unico presente è l’assessore Dagnino che, per giunta, sta tutto il tempo con il telefono in mano. È una vergogna, inoltre, continuare a vedere queste marchette da parte della maggioranza e nessuna visione o programma che faccia capire quali siano le scelte da parte di Schifani sul futuro di tutti i siciliani“, a dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Non c’è nulla che riguarda la risoluzione di problemi, ma solo toppe che provano a coprire dei buchi enormi: non c’è una soluzione al caro voli, non c’è una soluzione alla sanità, non c’è una soluzione sul come far tornare i siciliani nella nostra terra. Ma dall’altro lato però c’è la marchetta su Mondello, voluta da Tamajo e anche gli aiuti fiscali alle lobby e non a tutti quei siciliani che giorno dopo giorno si sbracciano per campare”.