Laboratori convenzionati, D’Agostino contro riduzione budget

Le parole del deputato di Forza Italia

“Una disposizione del governo regionale ha ridotto drasticamente il budget, per il 2022, dei laboratori e degli ambulatori convenzionati che si occupano di molte specialità. Tutto questo accade nel mese di Ottobre con la conseguenza che molte delle prestazioni eseguite non saranno rimborsate. Le categorie interessate hanno già rappresentato al Governo regionale che le aziende sono in stato di agitazione. Il provvedimento adottato dal governo regionale, ancorché scaturente da una sentenza, andava comunicato per tempo, ed ora sta creando enormi problemi e a farne le spese sono gli utenti ed i dipendenti delle strutture private. Sarebbe utile convocare al più presto un tavolo di confronto per trovare le soluzioni più adeguate”. A dichiararlo il deputato regionale Nicola D’Agostino