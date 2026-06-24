L’acqua diventa smart: la rivoluzione digitale di Smart Solution

Antonio Santaniello, Amministratore Unico della startup palermitana che combatte la dispersione idrica con la tecnologia digitale di ultima generazione.

La Sicilia si muove verso la digitalizzazione della gestione idrica. Tra i protagonisti di questa transizione c’è Smart Solution Srl, una giovane startup palermitana che sta portando nei Comuni e nei condomini dell’isola contatori idrici intelligenti dotati di Elettro-Valvola integrata di Riduzione o chiusura per gli utenti morosi , il tutto azionabile da remoto secondo quanto prevede ARERA, un’innovazione che promette di dare una risposta concreta a due storici problemi del territorio: la dispersione della risorsa idrica e e il recupero degli insoluti a favore degli enti gestori .

Abbiamo rivolto qualche domanda al Dr.Antonio Santaniello, amministratore unico della società, per farci raccontare i dettagli di questa crescita accelerata e le prospettive future.

Dott.Santaniello, la vostra startup ha già siglato accordi con numerosi Comuni siciliani. Qual è il valore aggiunto della vostra tecnologia?

Dott. Antonio Santaniello: “Il valore aggiunto sta nella precisione e nella tempestività del dato. I nostri contatori utilizzano la tecnologia NB-IoT, una rete cellulare progettata specificamente che garantisce un’eccellente copertura, anche in ambienti sotterranei o isolati, e consumi energetici ridotti al minimo.

Per i Comuni e i condomini, questo significa dire addio alle stime e alle letture manuali. I consumi vengono monitorati in tempo reale: una rivoluzione sia per l’utente, che riceve una fatturazione efficiente e trasparente, sia per gli enti gestori, che possono individuare immediatamente anomalie o perdite occulte lungo la rete, arginando l’annoso problema della dispersione idrica.”

A proposito di rete e investimenti, la Regione Siciliana ha recentemente stanziato 20 milioni di euro per la ristrutturazione dei sistemi idrici locali. Come si inserisce Smart Solution in questo scenario?

“Questo stanziamento è un segnale fondamentale e una grandissima opportunità per l’intera isola. Molti dei nostri sistemi idrici soffrono per infrastrutture datate. I 20 milioni di euro messi a disposizione dal governo regionale permetteranno ai Comuni di accelerare la transizione digitale.

Noi ci proponiamo come il partner tecnologico ideale: la nostra soluzione è scalabile, ‘chiavi in mano’ e risponde perfettamente ai requisiti di modernizzazione richiesti dai bandi pubblici. Siamo pronti ad affiancare le amministrazioni locali per spendere questi fondi nel modo più efficiente possibile.”

Tra i vostri successi più recenti c’è l’accordo con AMAP, il colosso idrico di Palermo. Cosa prevede questa collaborazione?

“L’accordo con AMAP è per noi un grande motivo di orgoglio e una validazione cruciale del nostro modello di business. Prevede l’installazione e la gestione per cinque anni di un considerevole numero di contatori intelligenti nel capoluogo e nei comuni della provincia gestiti dall’azienda.

Non si tratta solo di fornire hardware, ma di avviare una vera e propria gestione predittiva dei consumi. È il primo grande passo verso la totale digitalizzazione del servizio idrico metropolitano di Palermo.”

I vostri risultati non sono passati inosservati: un importante gruppo nazionale del settore energetico ha manifestato l’intenzione di sposare il progetto Smart Solution”L’interesse di un player nazionale conferma che la strada tracciata è quella giusta. Questa sinergia non rappresenta solo un’iniezione di capitale, ma un’accelerazione strategica straordinaria.

Siamo nati a Palermo per rispondere a un’esigenza del nostro territorio, ma la tecnologia che abbiamo sviluppato non ha confini. Questa partnership ci darà la forza industriale e commerciale per esportare il modello di Smart Solution oltre i confini regionali, portando l’innovazione siciliana su scala nazionale.”