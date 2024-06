“Lacrima” la festa indie più brutta d’Italia: 40 date in tutta Italia

Una serata in cui cantare, sfogarsi e lasciarsi andare come se fossi nella tua cameretta

PALERMO – La festa indie più brutta d’Italia annuncia quaranta imperdibili appuntamenti per festeggiare due anni di grandi traguardi.

Una serata nella libertà più totale, durante la quale ascoltare i tuoi pezzi indie preferiti in compagnia dei tuoi migliori amici e poter lasciarti andare a qualsiasi emozione: gioia, tristezza, rabbia, delusione, entusiasmo, amore. Tutto questo è Lacrima.

Ma il culto della musica indie è pronto ora a conquistare anche l’estate italiana: sabato 13 luglio al Rock in Roma si terrà il “Lacrima Day”, un appuntamento imperdibile con tanti ospiti speciali per festeggiare nel miglior modo possibile i traguardi raggiunti da Lacrima, organizzazione nata a fine 2021 a Bologna dalla volontà di 3 ragazzi di creare una famiglia grande quanto l’Italia intera per piangere e ballare assieme la migliore musica Indie Pop italiana.

L’evento avrà come tema centrale la salute mentale, oggi più che mai argomento di prioritaria importanza.

Ma non solo Roma: quest’estate Lacrima darà il via ad un vero e proprio tour, con oltre 40 appuntamenti in locali e arene outdoor che porteranno il format in giro per tutta Italia.

Queste le date al momento confermate, in continuo aggiornamento:

15 MAGGIO – BOLOGNA – CHALET DEI GIARDINI MARGHERITA

17 MAGGIO – PISA

18 MAGGIO – URBINO

24 MAGGIO – CAGLIARI

25 MAGGIO – BOLOGNA – DUMBO

29 MAGGIO – BOLOGNA – CHALET DEI GIARDINI MARGHERITA

31 MAGGIO – PALERMO

31 MAGGIO – PORTO SAN GIORGIO (FM)

7 GIUGNO – BOLOGNA – DUMBO

8 GIUGNO – IMOLA (BO)

12 GIUGNO – BOLOGNA – CHALET DEI GIARDINI MARGHERITA

13 GIUGNO – MARINA DI RAVENNA (RA)

15 GIUGNO – PRATO

18 GIUGNO – CESENA

22 GIUGNO – VERONA

26 GIUGNO – BOLOGNA – CHALET DEI GIARDINI MARGHERITA

29 GIUGNO – FORLÌ

4 LUGLIO – MARINA DI RAVENNA (RA)

5 LUGLIO – BOLOGNA – DUMBO

5 LUGLIO – SOVERATO (CZ)

6 LUGLIO – PALERMO

11 LUGLIO – FERRARA

13 LUGLIO – ROMA – ROCK IN ROMA

17 LUGLIO – BOLOGNA – CHALET DEI GIARDINI MARGHERITA

18 LUGLIO – MARINA DI RAVENNA (RA)

20 LUGLIO – CAMPIANO (RA)

23 LUGLIO – CESENA

23 LUGLIO – LAMEZIA (CZ)

25 LUGLIO – SOVERATO (CZ)

26 LUGLIO – PORTO SAN GIORGIO (FM)

27 LUGLIO – IMOLA (BO)

27 LUGLIO – PRATO

1 AGOSTO – MARINA DI RAVENNA (RA)

2 AGOSTO – GALLIPOLI (LE)

8 AGOSTO – SOVERATO – NOA CLUB

9 AGOSTO – LIDO DI SPINA

14 AGOSTO – RICCIONE (RN)

15 AGOSTO – SOVERATO

22 AGOSTO – MARINA DI RAVENNA (RA)

27 AGOSTO – CESENA – IPPODROMO

30 AGOSTO – PORTO SAN GIORGIO (FM)

31 AGOSTO – IMOLA (BO) – ACQUE MINERALI

Lacrima è la festa indie più brutta d’Italia! Una serata per piangere e ballare sulle canzoni di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari e tutti quegli artisti che non senti alle altre feste.

Una festa in cui cantare, sfogarsi e lasciarsi andare come se fossi nella tua cameretta. Uno show itinerante nel quale il pubblico ha la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, sia per l’ambiente familiare che si viene a creare, che per il coinvolgimento durante il party.

Durante una serata Lacrima è possibile ascoltare una canzone più “up” subito dopo una più malinconica e catartica e con entrambe è possibile esorcizzare preoccupazioni e dolori della vita. Il tutto è a sua volta alternato a momenti speciali e gag divertenti.

Lacrima nasce nel cuore pulsante di Bologna, facendosi strada con una nuova cultura tra le giovani generazioni, una cultura che sfida le convenzioni della notte e abbraccia l’autenticità delle emozioni umane.

Lacrima non è “solo” una serata con dj set, ma un fenomeno, una risposta alle cicatrici lasciate da anni di pandemia, isolamento e cambiamenti globali. Nata dall’iniziativa di tre amici, questa esperienza si trasforma rapidamente in un movimento che attraversa i confini della città, diventando un appuntamento itinerante che celebra la musica indie italiana e il bisogno di connessione autentica.

I biglietti sono in vendita al link https://www.ticketone.it/event/lacrima-ippodromo-le-capannelle-18695210/.