Ladri e intenditori: rubate in una villa due biciclette da 5 mila euro

Irruzione a Sferracavallo

INDAGINI IN CORSO

PALERMO – Ha fatto in tempo a vedere il ladro in fuga. E non deve avere agito da solo. Le biciclette rubate sono due. E il bottino è di tutto rispetto. Il valore delle bici da corsa supera i 5 mila euro.

Sono state asportate dal gare di una villa in via Tritone a Sferracavallo. I ladri hanno seguito gli spostamenti della padrona di casa e messo gli occhi sulle bicilette. Ladri e intenditori, visto il valore della refurtiva.

L’unica speranza che abbiano commesso un passo falso e siano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni.