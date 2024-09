Ladro seriale nel centro storico di Trapani, arrestato 24enne

L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 24enne del luogo per una serie di furti commessi ai danni di negozi, pub e ristoranti del centro storico della città.

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che i militari dell’Arma hanno potuto osservare.

Nei primi giorni di agosto era già stato denunciato dai carabinieri per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti del centro dove, dopo aver forzato la porta di ingresso, si sarebbe impossessato dei contanti contenuti nei registratori di cassa.

L’uomo è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.