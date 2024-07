L’afa lascia tregua all’Italia: spariti i bollini rossi per il caldo

Non si andrà oltre l'allerta arancione

ROMA – Battuta d’arresto per l’afa in Italia e per i prossimi giorni scompaiono i bollini rossi dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Nei prossimi giorni infatti non si supererà l’allerta 2, quello del bollino arancione, presente oggi a Catania e Genova, domani in 7 città (Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo) e mercoledì in 9 (Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo). Resteranno in verde (livello di rischio zero) o giallo (livello 1) gli altri capoluoghi.