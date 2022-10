Lagalla: “Auguri al nuovo Governo, confido in una proficua collaborazione”

Il sindaco di Palermo manda anche un messaggio all'ex presidente della Regione Nello Musumeci

1' DI LETTURA

PALERMO – Questa mattina il nuovo Governo, guidato da Giorgia Meloni, ha giurato davanti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al nuovo Premier e i nuovi Ministri sono arrivati gli auguri del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Un augurio di buon lavoro al nuovo Governo che oggi ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Esprimo vive congratulazioni alla nuova presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, prima donna della storia d’Italia a ricoprire il ruolo di premier“.

Lagalla ha speso parole anche per Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana: “I migliori auspici vanno anche alla squadra di ministri, con un pensiero particolare all’ex presidente della Regione e amico Nello Musumeci, convinto che riporrà il massimo impegno per il rilancio del Mezzogiorno. Sono certo che, con lucidità e concretezza, il Centrodestra unito saprà affrontare le sfide poste al nostro Paese da un momento storico particolarmente complesso, anche a livello internazionale. Confido, inoltre, in una proficua e sinergica collaborazione istituzionale per il bene della città di Palermo“.