Il governo Meloni è nato, il giuramento al Quirinale VIDEO

Tra i presenti che hanno prestato giuramento anche i due ministri siciliani Nello Musumeci e Adolfo Urso

Nasce il governo di centrodestra targato Giorgi Meloni. La premier e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dopo il giuramento al Quirinale il premier Giorgia Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato.

Successivamente un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi.

Il momento del giuramento del nuovo esecutivo è un momento di festa che coinvolge anche le famiglie. Come in altri casi, al Quirinale per assistere al giuramento del nuovo governo c’erano anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra la loro figlia. Con loro anche lo staff della premier incaricata. accanto a Eugenia Roccella. In prima fila tra gli ospiti la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, con i figli del leader della Lega.

Tra i primi ad entrare Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani siedono in prima fila uno accanto all’altro. In look total white Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Locatelli.

Tra i presenti anche i due ministri siciliani, l’ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nuovo ministro del Mare e del Sud e il ministro Adolfo Urso, che assumerà le deleghe per le “Imprese e made in Italy” (ex Mise).

Arrivano anche gli auguri delle istituzioni europee. “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico di prima premier donna dell’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue”. Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”, ha aggiunto in italiano.