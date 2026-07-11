Lagalla: “Non affollate i balconi lungo il percorso del Festino”

L'appello del sindaco per evitare incidenti

PALERMO – A pochi giorni dal Festino di Santa Rosalia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla rinnova l’appello per un utilizzo responsabile dei balconi prospicienti il percorso del Festino di Santa Rosalia.

“L’imminente ricorrenza del Festino di Santa Rosalia, fortemente sentita dalla Città di Palermo e dalla Comunità amministrata, vedrà la partecipazione di migliaia di persone che sfileranno lungo il tradizionale percorso, da Palazzo Reale fino a Porta Felice. Lungo tale percorso, è richiesto che, dalle ore 18:00 del 14 luglio c.a. alle ore 02:00 del seguente 15 luglio, l’uso dei balconi prospicienti Via Vittorio Emanuele sia limitato alla portata tecnicamente tollerabile e comunque compatibile con le condizioni strutturali degli stessi – si legge in una nota diffusa dal comune di Palermo -. Infatti, un eccessivo carico di persone e/o materiali di ogni genere, potrebbe provocare gravi danni, imputabili esclusivamente ai soggetti che, a vario titolo, detengono l’uso dei predetti affacciamenti e, che nella circostanza, ne consentissero l’improprio utilizzo. Per tutto quanto sopra, si invita la cittadinanza interessata ad adottare comportamenti ispirati a rigorosi principi di prudenza, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità”.