L’Alfa Catania conquista la semifinale playoff di Serie C Silver

Gli etnei sfideranno la vincente di Basket Club Ragusa-Minibasket Milazzo

MARSALA (TP) – Missione compiuta e semifinale conquistata per l’Alfa Basket Catania che espugna il campo della Nuova Pallacanestro Marsala per 82-72 e chiude la serie con due vittorie. I rossazzurri, nel prossimo turno, sfideranno la vincente di Basket Club Ragusa-Minibasket Milazzo (serie in parità; gara 3 in programma a Ragusa, domenica 1 maggio alle ore 19).

Prestazione grintosa e molto determinata quella degli alfisti di coach Davide Di Masi contro un ottimo Marsala, che ha provato in tutti i modi a trascinare l’Alfa a gara 3. I catanesi non si sono mai arresi e nonostante un avvio di partita complicato sono riusciti, nell’ultimo quarto di gioco, a mettere la testa avanti sorpassando nel punteggio gli avversari.

Genovese e compagni partono forte. 17-7 per Marsala dopo 6 minuti di gioco. Il primo parziale si chiude sul 23-11 per i biancazzurri. L’Alfa comincia ad ingranare nel secondo periodo. Capitan Marco Consoli e soci arrivano a -3 (23-20). All’intervallo lungo il tabellone segna 37-33 per i locali. Luciano Abramo non sta benissimo, ma stringe e i denti. Il numero 95 rossazzurro esce alla distanza e diventa devastante (30 punti per lui). Il terzo parziale vede Marsala avanti di un sol punto (50-49). Coach Di Masi scuote i suoi ragazzi. La rimonta è avviata; si completa nell’ultimo quarto. L’Alfa mette la freccia, supera Marsala e vola in semifinale chiudendo sul +10.

IL TABELLINO

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA 72

ALFA BASKET CATANIA 82

Marsala: Svoboda 8, Frisella 6, Dancetovic 13, Lentini, Genovese 15, Longo 2, Cucchiara, Sanfilippo, Ligotino, Minore 14, Marrone, Kovachev 14. Allenatore: Grillo.

Alfa Catania: Sortino ne, Arena 9, Corselli 6, Consoli 3, Whatley 12, Pennisi 9, Pappalardo 4, Mazzoleni 6, Cuius 3, Barletta ne, Abramo 30. Allenatore: Di Masi.

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Licari di Marsala.

Parziali: 23-11, 37-33, 50-49.