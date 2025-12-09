 Lampedusa, 41 migranti approdano su un barcone di dieci metri
Lampedusa, 41 migranti approdano su un barcone di dieci metri

La motonave Laurana procede con un solo motore con 45 persone a bordo
L'EMERGENZA
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quarantuno migranti, originari di Bangladesh ed Egitto, sono giunti con un barcone di 10 metri a Cala Pulcino a Lampedusa. A bloccare il gruppo, già in strada, sono stati i militari della Guardia di finanza. Tutti sono stati portati all’hotspot. Qui, dopo il trasferimento di 45 ospiti con il traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle, ci sono 78 ospiti.

Intanto sta procedendo con un solo motore, a una velocità di 8 nodi, la motonave Laurana partita a metà mattinata da Lampedusa per Porto Empedocle (Agrigento). Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da un passeggero, l’imbarcazione si è fermata due volte, poi ripartendo, durante la navigazione. A bordo ci sono anche 45 migranti, viene tenuta costantemente sotto controllo. 

