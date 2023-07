Lampedusa, donna partorisce sul barchino

La situazione nell'hotspot.

Sono 436 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che, a partire dalla mezzanotte, i 10 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una donna in travaglio, facente parte del gruppo di 52 giunto alle 00:45, è stata portata al poliambulatorio subito dopo l’arrivo a molo Favarolo. Stessa cosa per un’altra donna che ha partorito sul barchino sul quale era assieme a 40 connazionali giunti a Lampedusa alle 3:16. (nella foto il poliambulatorio)

Tanto la donna quanto il neonato sono stati portati in ospedale per essere sottoposti a controlli. Le persone giunte durante la notte, tutte partite da Sfax in Tunisia, hanno dichiarato di essere originarie di Mali, Guinea, Costa d’Avorio, Liberia, Gambia, Pakistan, Senegal, Camerun e Sudan. Ieri sull’isola c’erano stati 14 sbarchi in totale con 589 persone.

Sono 1.524 i migranti, ma il conteggio è ancora in corso, ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nonostante i quotidiani, doppi e tripli, trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, la struttura è di nuovo affollata. Per la mattinata, con l’obiettivo di alleggerire i padiglioni di contrada Imbriacola, è stato disposto il trasferimento di 350 migranti con la nave di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. (ANSA).