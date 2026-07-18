Incidente a Lampedusa: muore un barista di 20 anni

AGRIGENTO – Un giovane di 20 anni, Florin Guiu, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lampedusa.
Lampedusa, incidente mortale sul lungomare
Il ragazzo stava percorrendo il lungomare del porto nuovo a bordo di uno scooter Honda SH 125 quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro una palma.
Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il giovane, che lavorava come barista sull’isola, non c’è stato nulla da fare a causa dei gravi traumi riportati. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica.