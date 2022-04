“Lampedusa, isola di pace”, l’evento dal 28 al 30 aprile

Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello: "Ognuno deve fare la sua parte".

“Lampedusa, Isola di Pace”: è l’evento promosso dall’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa che si terrà da giovedì 28 a sabato 30 aprile sulla più grande delle Pelagie per avviare – tra dibattiti, arte, cultura e sport – un percorso di pace nel cuore del Mediterraneo.

“Quello che sta accadendo in Ucraina è sconvolgente – dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello – ognuno deve fare la propria parte per contribuire a superare questo conflitto. Ma il concetto di ‘pace’ non è legato solo all’assenza di guerra. Da oltre trent’anni Lampedusa, con la sua comunità, è protagonista di una costante azione umanitaria legata al fenomeno dei flussi migratori: adesso è il momento di avviare un’azione di proposta. La nostra esperienza di isola di frontiera in prima linea per il rispetto dei diritti umani – aggiunge Martello – così come il nostro impegno umanitario riconosciuto a livello internazionale, sono il punto di partenza di un ‘Percorso per la Pace’ che, dal cuore del Mediterraneo, intende coinvolgere istituzioni, governi locali, società civile, il mondo della scuola e dell’università, associazioni ed organizzazioni italiane ed internazionali”.

Il programma

Giovedì 28 aprile ore 10 – Liceo Scientifico Luigi Pirandello

Presentazione dell’iniziativa “Studenti di Lampedusa e Linosa, Ambasciatori dì Pace”, realizzata nell’ambito del progetto FAMI “Lampedusa, città simbolo d’Europa” promosso dall’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa in collaborazione con l’Istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello. Grazie a questo progetto, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, i giovani studenti di Lampedusa e Linosa diverranno “Ambasciatori di pace” e potranno raccontare la loro esperienza di vita in un’isola di frontiera ai coetanei di istituti scolastici di altre città d’Italia e d’Europa.

Insieme con gli studenti, le famiglie ed i docenti di Lampedusa e Linosa, parteciperà il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. È stato invitato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci (presenza in attesa di conferma). Interverranno il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, il dirigente scolastico dell’Istituto Luigi Pirandello Alfio Russo, l’architetto Stefano Boeri, il sindaco di Marzabotto e presidente della “Scuola di Pace di Monte Sole” Valentina Cuppi, e la scrittrice Kaha Mohamed Aden.

Giovedì 28 aprile ore 15 – Sagrato del Santuario della Madonna di Porto Salvo

“Il Percorso per la Pace di Lampedusa: un possibile nuovo scenario del Mediterraneo per il mondo”: è il tema dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa nell’ambito del progetto “Siren”.

All’iniziativa è stato invitato il presidente della Camera Roberto Fico (presenza in attesa di conferma). I lavori saranno coordinati dal giornalista de Linkiesta Francesco Lepore. Dopo i saluti del sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello interverranno (da remoto) il Cardinale Matteo Zuppi arcivescovo metropolita di Bologna, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro ed il ministro per la Cultura Dario Franceschini.

Seguiranno gli interventi in presenza: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, l’assessore per i rapporti con le Confessioni Religiose, Cultura della Memoria e della Legalità del Comune di Firenze Alessandro Martini, l’assessore alla Pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi.

“Le voci dei territori di confine”: sindaci, amministratori, rappresentanti di organizzazioni della società civile da Grecia, Cipro, Slovenia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Malta e Romania. “Il valore della memoria”: il naufragio del 3 ottobre 2013. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti di associazioni ed organizzazioni dell’Europa e del Mediterraneo, ed il contributo di Uclg (United Cities and Local Governments, la più grande associazione internazionale di città e governi locali che raggruppa oltre 1.000 membri di più circa 120 paesi Onu, della quale fa parte il Comune di Lampedusa e Linosa).

Venerdì 29 aprile ore 17 – Piazza Castello

Cerimonia di inaugurazione dell’opera “Insieme”: la scultura in bronzo, realizzata dall’artista milanese Lucio Oliveri, è stata donata alla comunità di Lampedusa e Linosa da “Re d’Italia Art – società internazionale per il collezionismo e l’editoria d’arte”. Insieme con il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello e le Autorità locali saranno presenti l’artista Lucio Oliveri, il presidente di “Re d’Italia Art” Marco Giordano e la coordinatrice del progetto Marzia Perotta.

Sabato 30 aprile ore 18 – Via Roma (di fronte la sede del Comune)

Partenza della prima edizione di “Lampedusa corre per la Pace”, corsa competitiva sulla distanza di 10 km, e non competitiva sulla distanza di 5 km. L’evento è promosso dall’A.S.D. O.S.O. Old Stars Olbia e dal Comune di Lampedusa e Linosa, con il patrocinio della Fidal Nazionale, del Comitato Fidal Sicilia e del Ceis.