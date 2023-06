Lampedusa, nave Ong disubbidisce e sbarca

Pronta la reazione politica della Lega

Fermo di 20 giorni e multa per la Mare Go, nave di una ong tedesca che ieri notte ha sbarcato 36 migranti soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto assegnato dalle autorità italiane. “Abbiamo violato il decreto legge del 2 gennaio del governo postfascista di Meloni, che è un altro strumento per lasciare affogare la gente che emigra ed impedire a chi fa solidarietà di intervenire”, sostiene la ong.

È il secondo caso, da quando è in vigore il nuovo decreto del governo sulle Ong, che una nave umanitaria venga fermata e multata. Quanto è accaduto alla Mare-Go, lo scorso 26 marzo era già successo alla nave Louise Michel, dell’omonima ong, finanziata dall’artista Banksy, a cui vennero contestate delle violazioni del nuovo decreto.

Prima di arrivare a Lampedusa, la nave Louis Michel aveva soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo e i salvataggi. La nave – secondo indicazioni – doveva andare a Trapani che era stato individuato quale porto sicuro per lo sbarco dei migranti.

L’equipaggio – violando le disposizioni del nuovo decreto del governo sulle Ong – aveva invece continuato ad effettuare altri soccorsi e poi, anziché dirigersi verso Trapani, aveva attraccato a Lampedusa.

Pronta la reazione politica della Lega. Le “Ong straniere non rispettano le leggi italiane sull’immigrazione? Multa salata e blocco del mezzo, norme e confini vanno rispettati, in Italia come in tutto il mondo, si legge un una nota.